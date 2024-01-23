الحق شوف اسمك فورا.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2024 عبر منصة مظلتي تحميل pdf

نتابع عبر موقع البديل أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2024، حيث تم الإعلان عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للدورة الأخيرة لعام 2024، وذلك بواسطة وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي السيد أحمد الأسدي، ويأتي هذا الإعلان بعد اعتماد قوائم الأشخاص المستفيدين من الرعاية الاجتماعية لشهر يناير الحالي في جميع محافظات العراق، تعتبر هذه الدورة السابعة وقد تأخرت بعض الوقت نظرًا لارتفاع عدد طلبات التقديم التي تمت مراجعتها من قبل وزارة العمل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة العراق 2024

وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خدمة إلكترونية مجانية لجميع المواطنين، والتي تتيح الاستعلام بسهولة عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة في ملف PDF عبر الموقع الرسمي لمنصة “مظلتي” التابعة للوزارة، ويمكن للمواطنين الوصول إلى هذه الخدمة باتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة “مظلتي“. أضغط على أيقونة “أسماء الوجبة الأخيرة”. أدخل اسم المحافظة المرتبط بك. أضغط على زر “تحميل الكشوفات”. بعد تنزيل الملف، يمكنك فتحه والبحث عن أسمك. في حال العثور على الاسم المطلوب، تكون قد تأهلت لاستلام الدعم المالي. إذا كان اسمك غير موجود في القوائم، يمكنه تقديم اعتراض لإعادة فحص الطلب.

شروط القبول ضمن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

للحصول على الدعم من برنامج الرعاية الاجتماعية والحصول على المبلغ المستحق من وزارة العمل، يجب على المتقدم تحقيق الشروط التالية: