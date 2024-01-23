اصرف 1000 جنيه بعدما تسجل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 رابط التسجيل والشروط اللازمة

منحة العمالة الغير منتظمة 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة بعدما تردد الخبر في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، وهي عبارة عن مبلغ مالي يتم صرفه لعدد كبير من المواطنين من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والشروط اللازمة…..

منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث يترقب عدد كبير من المواطنين صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2024 ، والتي أعلنت عنها وزارة القوى العاملة للمرة الأولى خلال أزمة كورونا لمساعدة عدد كبير من المواطنين والأشخاص الذين تأثروا من قرارات الحظر التي فرضتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت الوزارة على حرصها على فرز الطلبات المقدمة لإختيار الأفراد الأولى بالرعاية والتي انطبقت عليهم الشروط الآتية:

شروط التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيم في مصر إقامة دائمة.

ألا يكون للمتقدم دخل شهي ثابت.

كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو عقارات وأملاك.

أن يكون المواطن عاطل أو من عامل باليومية.

ألا يكون المتقدم مؤمن عليه أو لديه رخصة قيادة مهنية أو خاصة.

رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

زيارة موقع وزارة القوى العاملة .

ثم اضغط على “منحة العمالة الغير منتظمة”.

بعد ذلك املأ البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من ادخال الرقم القومي والأسم رباعي، ورقم الموبايل .

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل”.

وتهيب وزارة القوى العاملة عدم التعامل مع أي أشخاص مجهولة المصدر خاصة بعد أن ترددت الأنباء عن وسول رسائل نصية على هواتف المواطنين تفيد حصول المواطن على منحة العمالة الغير منتظمة، وتشير الوزارة إلى أنه في حالة قبول طلب الحصول على المنحة سوف يصل المواطن رسالة نصية من رقم “2030” مسجل بها موعد ومكان صرف المنحة.