مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 10 الجزء الثاني … ياترى اللي عملته أروى صح ولا غلط ومواعيد عرض المسلسل على قناة dmc

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 10 الجزء الثاني، من أكثر المسلسلات التي حققت أعلى نسب مشاهدة منذ أن تم عرض الموسم الأول له، استطاع صناع العمل اتقان أدوراهم حتى يجذبوا أنظار الملايين من المشاهدين من شتى أنحاء العالم العربي، وخلال الساعات الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 10 الجزء الثاني ومواعيد عرضه على قناة dmc ….

مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 10 الجزء الثاني

حيث يبحث عدد كبير من المشاهدين خلال الساعات الأخيرة عن مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 10 الجزء الثاني، الذي أصبح حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب أحداثه الشيقة والتي جذبت أنظار الملايين من المشاهدين من شتى الأعمار والجنسيات.

وتدور أحداث مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني حول قصة حياة حسن ونادية الزوجين اللذان قررا أن يعيشا في جو عائلي بعد أن واجه كلاهما الكثير من المشاكل بسبب أبنائهم، وبعد مرور الوقت نشأ بين أولاد حسن وبنات نادية قصة حب وبدأ الجميع أن يلاحظها .

وفي الحلقة الماضية من مسلسل وبينا ميعاد قرر حسن أن يصطحب عائلته للسفر إلى مرسى مطروح للإستمتاع بجو أسري هادئ بعيد عن ضغوطات الحياة، وخلال هذه الرحلة تحدث الكثير من الأحداث التي تُظهر حالة الحب بين أورى وعلي ويلاحظها حسن ونادية.

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الحلقة 10

يُعرض مسلسبل وبينا ميعاد الجزء الثاني حصرياً على قناة dmc في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، كما يمكنكم متابعة الحلقات كاملة عبر منصة Watch it.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني

يشارك في بطولة مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني عدد من نجوم وأبطال نجوم الفن والدراما المصرية ومنهم: شيرين رضا، صبري فوا، مدحت صالح، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، خالد أنور، أميرة أديب، محمود مهران، هاجر الشرنوبي، ريهام عبدالغفور، محمد عز.