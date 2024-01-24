لحظة بلحظة.. مشاهدة مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 عبر تردد قناة الفجر الجزائرية HD

ارتفعت معدلات البحث من عشاق المسلسلات التركية في جميع أنحاء العالم العربي، عن موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145، حيث يعتبر أن هذا المسلسل من أفضل وأبرز المسلسلات التركية على الساحة الفنية لما حققه من نجاحات استمرت لسنوات عديدة، وهذا نتيجة للأحداث المثيرة التي حدثت في عصر إقامة الدولة العثمانية، والتي جعلت جميع محبي المسلسل حريصين على متابعة الحلقات أولا بأول، لذلك نوضح لكم خلال السطور التالية موعد عرض الحلقة 145 وتردد القناة التي يتم عرض المسلسل عليها بدقة ووضوح.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145

من أبرز الأحداث التي حدثت في الحلقة الماضية 144 مرض زوجة المؤسس عثمان قيامة الذي اشتدت عليها، مما جعل المؤسس يشعر بالحزن الشديد عليها، وأحداث أخرى مثيرة جعلت محبي مسلسل قيامه بالبحث عن موعد عرض الحلقة القادمة، ومعرفة ضبط تردد القناة التي تتمكن منها من متابعة جميع الحلقات مترجمة إلى اللغة العربية.

موعد عرض مسلسل قيامة على قناة الفجر الجزائرية 2024

لمتابعة مسلسل قيامة على قناة الفجر الجزائرية يمكنك ضبط تردد القناة على جهاز الرسيفر الخاص بك، حيث إن القناة تقوم بعرض المسلسل يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة 8:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال التردد الجديد لعام 2024:

1- تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية: 12034.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: hd.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 3/ 4.

2_ تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد قناة الفجر الجزائرية: 11034.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/ 6.



ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024

بالخطوات التالية يمكنك ضبط تردد القناه: