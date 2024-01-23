أكثر ما يتم البحث عن الآن من المواطنين أصحاب المعاشات على أغلب محركات البحث، هو موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024، خاصةً بعد أن أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن الموعد المحدد لصرف المعاشات، وفي الفترة الأخيرة اهتمت الحكومة بالمعاشات اهتمام كبير وذلك لرفع بعض أعباء الحياة عن كاهل المستحقين، وبعد أن ازدادت التساؤلات حول الموعد المقرر للصرف يجدر بنا أن نوضح لكم بالتفصيل موعد صرف معاشات فبراير 2024 في السطور التالية.

موعد صرف معاشات فبراير 2024

بعد أن أزداد البحث المتكرر عن موعد صرف المعاشات لشهر فبراير 2024، كان يجدر بنا أن نوضح لكم أنه قد تم الإعلان مؤخراً على أنه من المقرر أن يبدأ العمل في صرف المعاشات الخاصة بشهر فبراير المقبل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1 فبراير لعام 2024، على أن يتم صرف المعاشات من مكاتب البريد أو من ماكينات الصراف الآلي.

الزيادات المقررة لمعاش شهر فبراير 2024

انتشرت خلال الآونة الأخيرة أخبار عن زيادة مقررة للمعاشات في شهر فبراير 2024، وتم تم الإعلان فعليًا أنه سيتم العمل على زيادة المعاشات بنسبة 15% خلال شهر يوليو المقبل، لكن من المتوقع أنه سيتم العمل على تطبيق تلك الزيارة قبل حلول شهر رمضان المبارك لكن لم يتم التأكد من ذلك حتي الآن.

والمعاشات المقررة للمستحقين بعد الزيادة ستكون كالتالي:

من كان يحصل على معاش 1300 جنية، سيحصل على معاش 1495 جنية.

ومن يحصل على 1500، سيحصل على 1725 جنية.

ومن يحصل على 1600، سيحصل على 1840.

ومن يحصل على 2000 جنية، سيحصل على 2300 جنية.

من يحصل على 2300 جنية، سيحصل على 2645.