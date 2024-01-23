عاجل ورسميا ونهائيا.. موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يناير 2024 بالزيادة الجديدة – الحق شوف حسابك

بدأت وزارة المالية بصرف مرتبات المعلمين شهر يناير 2024 من يوم الأحد الموافق 21-1-2024 بدلا من يوم الأربعاء الموافق 24-1-2024، ويتم العمل على صرف المرتبات مبكرًا بثلاثة أيام، بسبب أجازة يوم الخميس الموافق 25 يناير للاحتفال بعيد الشرطة، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام على أن ينتهي موعد الصرف يوم الأحد الموافق 28-1-2024 المقبل، وفي هذا المقال نوضح لكم التفاصيل الكاملة لموعد صرف المرتبات والزيادات الجديدة لهذا العام.

موعد صرف مرتبات المعلمين شهر يناير 2024

والجدير بالذكر أن الوزارة حددت خمسة أيام من كل شهر لصرف رواتب الموظفين والعاملين، بالإضافة إلى ثلاثة أيام من كل شهر لصرف المستحقات المتأخرة للعاملين بالهيئات الحكومية، مع مراعاة أيام الإجازات الرسمية، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي طبقا للمواعيد التي أصدرتها المنظومة المالية الألكترونية، وهذه المواعيد التي حددتها الوزارة تقلل من الازدحام على ماكينات ATM (الصراف الآلي).

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص

بالإضافة إلى أن الوزارة أكدت على موعد صرف المرتبات بالزيادة الجديدة والتي حددها المجلس القومي للأجور في جميع القطاعات الخاصة زيادة الحد الأدنى رواتب العاملين إلى 4500 بدل من 4000، على أن تطبق الزيادة اعتبارا من شهر يناير الجاري لعام 2024 دون استثناءات.

جدول الحد الأدنى لأجور العاملين شهر يناير 2024

وفقا لتصريحات وزير المالية، صرح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، أنه يتم تنفيذ زيادة المعاشات والمرتبات والأجور في الموازنة الجديدة العامة للدولة، كما أنه قال من المتوقع أن تبدأ الزيادات في 1-7-2024 المقبل، وهذه الأجور عبارة عن درجات تبدأ من الدرجة العالية والتي يصل راتبها المادي إلى 9000 جنيه حتى الدرجة السادسة والتي يصل راتبها المادي 4000 جنيه.