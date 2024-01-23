“حملها حالاً” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 عبر منصة مظلتي

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024، يهتم عدد كبير من المواطنين العراقيين عن الكشوفات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لعدد كبير من المواطنين الذي تقدموا للحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، الذي يعد من أهم برامج الدعم الذي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين، ومن خلال هذا المقال سوف نستعرض سوياً على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024 عبر منصة مظلتي العراقية….

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024

حيث يعد برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم وأشهر برامج الدعم في العراق، التي تسعى من خلاله الحكومة العراقية على مد يد العون والمساعدة عدد كبير من الأسر من محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الأسر العراقية، وكانت وزارة العمل العراقية أعلنت عن رفع أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية العراق 2024، تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة كبار السن والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ويمكنكم الإطلاع على أسماء المشمولين في الرعاية الإجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية على الانترتت.

أو الدخول على منصة مظلتي.

اختر برنامج الرعاية الإجتماعية.

حمل الكشوفات المتاحة أمامك.

انتظر حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم ابحث عن اسم المستفيد .

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق