HERE.. رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024 عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

ارتفعت معدلات البحث من ذوي الإعاقة وذويهم عن رابط الاستعلام عن الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لعام 2024، نظرا لما يحتويه الكارت من مميزات عديدة قدمتها وزارة التضامن الاجتماعي عقب توقيع الكشف الطبي من قبل الجهة الخاصة بوزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، لذلك نوضح لكم في مقالنا وخلال السطور التالية عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وخطوات الاستعلام ومميزات الكارت التي تقدمها وزارة التضامن.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024

عند الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2024، يجب على أصحاب ذوي الإعاقة الدخول بالرقم القومي إلى منصة وزارة التضامن الاجتماعي من خلال محركات البحث واتباع الخطوات التالية:

أدخل على محركات البحث قم بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي أو رابط الاستعلام من هنا. ثم قم باختيار أيقونة كارت الخدمات المتكاملة. ثم ادخل الرقم القومي الخاص بطلب استخراج كارت الخدمات المتكاملة. ثم قم بالنقر على أيقونة البحث. وبعد لحظات تظهر لك أيقونة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة قم بالضغط عليها. وخلال ثوان يتم قبول طلبك قم بالنقر على أيقونة حجز موعد بالخانة الخاصة بالحجز في الموقع.

متى تظهر نتيجه كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبي؟

في بيان سابق أوضحت الصحة الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعى عن موعد ظهور نتيجة كارت الخدمات المتكاملة للكشف الطبي بعد طلب استخراج البطاقة خلال المدة التي تتراوح بين 14:10 أيام من طلب الاستخراج.

ما هي شروط الاستحقاق بكارت الخدمات المتكاملة 2024؟

وزارة التضامن الاجتماعي أكدت على أن من شروط استحقاق كارت الخدمات المتكاملة، أن يكون المتقدم على طلب استخراج الكارت من ذوي الإعاقة فقط، وذلك لأن هدف الوزارة هو مساعدة أصحاب الإعاقات في الاستفادة من الخدمات والمزايا التي حددها لهم قانون الوزارة، موضحا أنه يتم إصدار بطاقة الخدمات بثلاثة ألوان (الأرجواني، الأزرق الأخضر)، حيث إن كل لون من هذه الألوان لها درجة إعاقة.