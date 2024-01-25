الكهرباء تعلن تعديلات في مواعيد انقطاع الكهرباء

الكهرباء تعلن تعديلات جديدة في مواعيد انقطاع الكهرباء شهدت مصر خلال الآونة الأخيرة أزمة في الكهرباء، و ازدادت حدة الأزمة في فصل الصيف، مما أدى إلى توجه الحكومة نحو خفض الأحمال عن طريق قطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الجمهورية في ساعات مختلفة على مدار اليوم، أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تعديلات جديدة في مواعيد انقطاع الكهرباء، لذلك بدء عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات في التساؤل عن المواعيد الجديدة المقررة لانقطاع الكهرباء، وفيما يلي سنوضح لكم بالتفصيل تلك التعديلات في السطور التالية.

تعديلات في مواعيد انقطاع الكهرباء

رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماع في الساعات القليلة الماضية بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمد شاكر، ووزير البترول والثروة المعدنية، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، ونائبه، ورئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ونائبه، وذلك لمتابعة خِطَّة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني أن الحكومة قد استجابت لمطالب نواب البرلمان والمواطنين الخاصة بتغيير فترة تخفيف الأحمال والعمل على عدم انقطاع التيار الكهربائي في ساعات الليل، وذلك مراعاة لبدء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لذلك عملت الحكومة على تنفيذ خطة تخفيف الأحمال.

وبعد انتهاء الامتحانات قامت وزارة الكهرباء باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تعديل مواعيد انقطاع الكهرباء، ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ تلك الإجراءات يوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري وتزامنًا مع أول أيام إجازة منتصف العام الدراسي، سيبدأ انقطاع الكهرباء يوميًا من الساعة 11 صباحًا وحتي الساعة 12 صباحًا وستقوم وزارة الكهرباء بالإعلان عن جدول تخفيف الأحمال المقرر لكل منطقة في مختلف محافظات الجمهورية، بحيث يكون نصيب كل منطقة من الانقطاع ساعتين يوميًا بموعد أقصاه الساعة 12 صباحًا.