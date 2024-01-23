زيادة كبيرة.. نشرة أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء الموافق 11-07-1445 هـ / 2024/01/23 م

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً في مصر خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، بشكل ملحوظ مقارنةً بالأمس، حيث ارتفعت الأسعار في البيع والشراء لجميع العيارات من المعدن النفيس، على الرغم من أن أسعاره عالمياً كانت تنخفض في اليومين السابقين لهذه النشرة، وإليكم التفاصيل.

سعر الذهب اليوم في مصر لعمليات البيع والشراء

وفقاً لأسعار شعبة الذهب والمجوهرات المصرية، فقد سجل سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 3620 جنيهاً للبيع، مقابل 3600 جنيهاً للشراء، وقد كان يبلغ 3560 جنيهاً للبيع و3510 جنيهات للشراء في الجلسة السابقة، وسجل عيار 24 غرام اليوم حوالي 4137 جنيهاً للبيع، مقابل 4120 جنيهاً للشراء، بينما كان السعر يتراوح حوالي 4068 جنيهاً للبيع و4011 جنيهاً للشراء يوم أمس، أما بالنسبة لعيار 18، فقد بلغ سعر غرام الذهب نحو 3105 جنيهات للبيع، مقابل 2990 جنيهاً للشراء، مقارنة بـ 3051 جنيهاً للبيع و3008 جنيهات للشراء في اليوم السابق وفيما يتعلق بسعر الجنيه الذهب في مصر اليوم، فقد بلغ سعر البيع حوالي 28970 جنيهاً.

زيادة كبيرة في أسعار البيع والشراء

ارتفع سعر الجرام عيار 24 بحوالي 70 جنيهاً في عمليات الشراء، بينما تجاوزت الزيادة الـ 100 جنيه في سعر البيع، فيما يتعلق بعيار 18، فقد شهد زيادة تقدر بنحو 50 جنيهاً تقريباً في سعر البيع، بينما شهد انخفاضاً في سعر الشراء بحوالي 20 جنيهاً، أما بالنسبة لعيار 21 فقد شهد زيادة تقدر بحوالي 60 جنيهاً في سعر البيع، و90 جنيهاً في سعر الشراء.