أدرج تردد قناة الرابعة الرياضية نايل سات الناقلة مباراة العراق وفيتنام وتابع الجولة من منزلك

تُجرى الآن منافسات كأس أمم آسيا للمنتخبات العربية والأجنبية، وتتنافس المنتخبات فيما بينها وصولًا إلى الدور النهائي من البطولة، كي تتأهل للبطولة الخاصة بكأس العالم بالنسخة القادمة، وتنطلق غدًا جولة قوية للغاية يدخل بها أسود الرافدين راغبًا بالفوز لا محالة، ولهذا مشجعي المنتخب يتساءلون حاليًا عن تردد قناة الرابعة الرياضية، والتي واحدة من القنوات الناقلة للبطولة، فدعونا نذكر لكم ترددها وموعد اللقاء هذا، كونوا معنا.

تردد قناة الرابعة الرياضية نايل سات

منافسات كأس أمم آسيا قائمة في الوقت الحالي ومستمرة إلى العاشر من الشهر القادم، وضمن القائمة الناقلة للمباريات هي الرابعة العراقية، ولأن غدًا تنطلق جولة بين منتخب العراق ومنتخب فيتنام، فنجد تردد قناة الرابعة الرياضية hd الجديد هو محل بحث الجميع، ويأتي تردد قناة الرابعه على النايل سات على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد الرابعه: 11334.

جودة قناه الرابعة: HD.

استقطاب باتجاه الأفقي.

الترميز يأتي برقم 27500.

تصحيح الخطأ: 6/5.

متى لعبه العراق أمام فيتنام؟

يقع منتخب العراق بالمجموعة دال بمرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا، ويشاركه في المجموعة اليابان وإندونسيا ومنتخب اليابان، ويحفظ العراق مركزه متصدرًا رأس مجموعته ومعه ست نقاط، بينما يليه اليابان ومعه ثلاث نقاط، ثم إندونسيا بثلاث نقاط أيضًا، ثم يتزيل فيتنام بأسفل المجموعة، ويواجه فيتنام غدًا العراق في الموعد التالي: