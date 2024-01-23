“حرامي سرق لولو” تردد قناة وناسة Wanasah TV 2024 الجديد على النايل سات وعرب سات

نتابع معكم تردد قناة وناسة 2024 فهو واحد من أهم الترددات التي يبحث عنها عدد كبير من الآباء والأمهات في الوطن العربي لتنزيل القناة، بعد أن حققت القناة نجاح كبير في جذب الأطفال وتسليتهم لما تتضمن من أغاني مليئة بالحركة والألوان وكلها مرتبطة بالطفلة الكرنونية “لولو”، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الأخرى التي تخلق جو من السعادة والفرحة للأطفال وتجعلهم مستمتعين وهم يشاهدون قناة وناسة.

قناة وناسة 2024

انتشر اسم قناة وناسة في الفترة الأخيرة من بين القنوات التليفزيونية المخصصة للأطفال، وقد استطاعت هذه القناة أن تثبت جدارتها وأن تكون واحدة من أهم قنوات الأطفال على القمر الصناعي النايل سات، وارتبطت الاغاني التي تذاع على شاشتها بالطفلة لولو ومعظم هذه الأغاني تذاع أيضاً على قناة كراميش.

ومن أبرز الأغاني التي تذاع على قناة وناسة والمشهورة والمعروفة لدى الأطفال هي:-

أغنية وناسة وناسة.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية لولو وماما.

أغنية بيب بيب.

أغنية حرامي سرق لولو.

أغنية مين اللي سرق الجزمة.

أغنية لولو والحيوانات.

أغنية يا شرطة حرامي.

أغنية لا تفتح الباب يا لولو.

أغنية اجا الحلو.

أغنية حبيب البابا.

أغنية يا لولو يا لولو

تردد قناة وناسة #لولو

ويمكن تنزيل تردد قناة وناسة 2024 على القمر الصناعي النايل سات من خلال ضبط أجهزة استقبالكم على التردد الآتي وهو:-

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الأخطاء: 3/4.

الجودة: HD.

أما على القمر الصناعي النايل سات فهو:-