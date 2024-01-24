استقبل تردد قناة المغربية الرياضية Arryadia TNT 3 الجديد 2024

ارتفعت وتيرة البحث عن تردد قناة الرياضية المغربية على نايل سات، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي ستستضيفها المملكة المغربية. وتعد قناة الرياضية المغربية من القنوات الرياضية الرائدة في الوطن العربي، والتي تحظى بمتابعة كبيرة من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء القارة السمراء. وسنتعرف في هذا المقال على تردد قناة الرياضية المغربية على نايل سات.

قناة الرياضية المغربية hd

تُعد قناة المغربية 3 منصةً إعلامية رياضية رائدة في العالم العربي، حيث تقدم تغطية شاملة ومتميزة لعالم كرة القدم بجميع أبعاده. وتشمل هذه التغطية بث جميع مباريات الدوريات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى استوديوهات تحليلية تضم نخبة من أبرز المحللين، وأخبارًا مستمرة على مدار الساعة حول الأندية واللاعبين العرب والأجانب وتحرص قناة المغربية 3 على تقديم محتوى إعلامي ذي جودة عالية، يلبي احتياجات الجمهور العربي المهتم بكرة القدم. وتتميز القناة بأسلوبها التحليلي الموضوعي، واهتمامها بتقديم وجهات النظر المختلفة. كما تحرص على استخدام أحدث التقنيات والتقنيات في إنتاج محتواها الإعلامي.

تردد قناة المغربية الرياضية 3

التردد: 11474.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD.

تردد قناة المغربية الرياضية 3 الجديد HD 2024

التردد: 11514.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

الجودة: HD.

تردد قناة الرياضية المغربية 3 على عرب سات

التردد: 12683.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: SD – HD.

تردد قناة الرياضية المغربية 3 على هوت بيرد