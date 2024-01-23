ظهرت في جميع المحافظات “نتائج الصف الأول الإعدادي 2024 برقم الجلوس” .. مبروك النجاح

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية من قبل الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الصف الأول الإعدادي 2024 برقم الجلوس حيث أعلنت جميع المديريات التعليمية في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية عن ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمدارس التجريبية ، ويمكن الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الأول عن طريق موقع مديرية التربية والتعليم أو من خلال المدرسة.

نتائج الصف الأول الإعدادي 2024 برقم الجلوس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ظهور نتائج الصف الأول الإعدادي 2024 برقم الجلوس وذلك عبر موقع مديريات التربية والتعليم في المحافظات المختلفة ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال رقم الجلوس ومن الجدير بالذكر أن ظهور نتائج الصف الاول الإعدادي يكون خلال الأيام القادمة وذلك بعد انتهاء الامتحانات خلال الأسبوع الماضي ويمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع لها الطالب.

ثم قم بالضغط على “نتائج الطلاب”.

ثم قم باختيار الصف الدراسي والترم الاول.

ثم قم بادخال رقم جلوس الطالب.

ثم اضغط علي “عرض النتيجة”.

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2024

بعد الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي يبحث الكثير من الطلاب عن موعد انتهاء اجازة نصف العام الدراسي وذلك يوم الخميس الموافق 8 فبراير 2024 حيث من الجدير بالذكر أن اجازة نصف العام تبدأ يوم السبت الموافق 27 يناير 2024 بعد انتهاء جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 24 يناير 2024.