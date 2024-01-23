“هنـــا” الاستعلام عن زيادة معاشات شهر فبراير 2024 الجديدة .. 500 جنية لكل مواطن
يريد العديد من مستحقي المعاشات الاطلاع على زيادة معاشات شهر فبراير لعام 2024 وتتزايد عمليات البحث مع اقتراب نهاية شهر فبراير حيث أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بوضع زيادة جديدة في المعاشات والمرتبات لعام 2024 بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين الظروف الاقتصادية لهم ويمكنكم من خلال هذا المقال الاطلاع على المزيد عن زيادة معاشات شهر فبراير لعام 2024 تابعوا معي.
زيادة معاشات شهر فبراير 2024
ظهرت في الفترة الأخيرة بعض الأقاويل التي توضح زيادة معاشات شهر فبراير حيث انه الى الان لم يتم تأكيد هذه المعلومات من قبل أي جهات مسؤولة حيث أنه من المقرر أن يتم زيادة المعاشات سنويا ل 15% كحد أقصى وتم الإعلان عن هذه الزيادة منذ يوم 30 يونيو لعام 2023 حيث انه سوف يتم صرف الزيادة الجديدة لعام 2024 في شهر يوليو ويتم صرف المعاشات يوم واحد من كل شهر وسوف يتم تطبيق ذلك في حال انه لم يتم صدور أي قرارات من الجهات المسؤولة تبين تبكير موعد صرف المعاشات بالزيادة الجديدة.
مواعيد صرف معاشات شهر فبراير لعام 2024
يمكنكم الاطلاع على موعد صرف معاش حسب الفئة والمبلغ الذي يتم صرفه شهريا من خلال الجدول الموضح في النقاط التالية:
- تقوم الفئة الأولى التي تحصل على 1000 جنيه شهريا بصرف معاشات شهر فبراير لعام 2024 يوم واحد واثنين فبراير.
- تصرف الفئة الثانية التي تحصل على 2000 جنيه شهريا المعاش لشهر فبراير عام 2024 يوم ثلاثه واربعه.
- تصرف الفئة الثالثة التي تحصل على 3000 جنيه شهريا المعاش عن شهر فبراير عام 2024 يوم خمسه وسته.