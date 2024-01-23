قبل أي حد تعرف على تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود السعودي وموعد المباراة اليوم الثلاثاء

الآن وقبل أي حد يمكنك متابعة مباراة الأهلي والأخدود السعودي الودية، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء بأمارة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة، ويمكنك متابعة المباراة ومعرفة التردد الخاص بالقنوات الناقلة لها بأعلى جودة ممكنة.

حيث إنه من المقرر إقامة المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، بين كل من فريقي النادي الأهلي المصري والأخدود السعودي، ضمن استعدادات وتأهيل كلا الفريقين، على هامش معسكر النادي الأهلي المقام حاليا في دولة الإمارات المتحدة العربية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود السعودي الودية

ورصد موقع البديل استفسار عدد كبير من المتابعين ومحبي الرياضة وكرة القدم بصفة عامة والنادي الأهلي بصفة خاصة، حول موعد المباراة والقنوات الناقلة والتردد الخاصة بها، خاصة بعد أن قامت إدارة النادي الأهلي بالاعتذار عن المشاركة في أي مباريات رسمية خلال الفترة المقبلة، وحتى موعد مباراة الفريق أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري المقررة في أحد يومي 16 أو 17 من شهر فبراير المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود السعودي الودية

وردا على كافة التساؤلات بشأن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024 أمام فريق الأخدود السعودي، فقد أعلنت شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية AD Sports، وقناة الأهلي المصرية على القمر الصناعي نايل سات، عن إذاعة مباراة الأهلي والأخدود السعودي مساء اليوم الثلاثاء وذلك بشكل حصري.

موعد مباراة الأهلي المصري والأخدود اليوم

هذا ومن المقرر أن يواجه فريق النادي الأهلي نظيره الأخدود السعودي اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، ضمن استعدادات الفريق المصري بمعسكر الفريق الحالي بمدينة عجمان في الإمارات، حيث تنطلق المباراة بين الأهلي ونظيره فريق الأخدود السعودي، الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الأخدود السعودي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: رامي ربيعة- أكرم توفيق- معتز محمد- يوسف سيد عبد الحفيظ.

وفي خط الوسط: حسين الشحات- كريم فؤاد- السولية – أفشة .

وبخط الهجوم: كل من أنتوني موديست – والفلسطيني وسام أبو علي المنضم حديثا للفريق.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود السعودي الودية اليوم

أولا تردد قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات:-

التردد: 11411.

نوع الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

ومعامل تصحيح الخطأ هو: 5/6

ثانيا تردد قناة أبوظبي الرياضية على القمكر الصناعي عرب سات:-

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.