بعد تأهل مصر للدور الـ 16 .. هنـــا  القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2024

يبحث الكثير من مشجعي كرة القدم الإفريقية والمنتخب المصري عن القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا حيث انتهت مباريات دور المجموعات وتأهل المنتخب المصري بصعوبة كوصيف للمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بعد تعادله مع منتخب الرأس الأخضر وتقوم الكثير من القنوات العربية ببث مباريات بطولة كأس الامم الافريقية بجودة عالية وبدون تشفير وخلال السطور التالية نكشف عن جميع القنوات المفتوحة التي تنقل مباريات دور الـ16 في بطولة كأس أمم أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا

يمكنكم مشاهدة جميع مباريات كأس أمم أفريقيا في دور ال 16 عبر شاشة قناة بين سبورت الرياضية والتي حصلت على حقوق بث جميع مباريات البطولة في الوطن العربي والشرق الأوسط ، كما تنقل قناة الارضية الجزائرية الرياضية مباريات دور الستة عشر والتي تبدأ خلال الأيام القليلة الماضية ومن الجدير بالذكر انه المنتخب المصري الأول لكرة القدم قد استطاع التأهل لدور الستة عشر بعد تعادله في المباراة الأخيرة أمام منتخب الرأس الأخضر ولم يحقق المنتخب المصري الفوز خلال مباريات دور المجموعات.

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ 16

بعد التعرف على القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا يبحث الكثير من المشجعين عن موعد مباراة مصر القادمة في دور الستة عشر ومن هو منافس مصر حيث لم يتم تحديد المنتخب المنافس للمنتخب المصري في دور ال16 حيث يواجه المنتخب صاحب المركز الأول في المجموعة الأخيرة ، وتقام مباراة مصر في دور ال16 يوم الأحد الموافق 28 يناير 2024 في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.