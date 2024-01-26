استعلم حالًا .. الآن نتائج الثانوية العامة الكويت بالرقم المدني 2024

يبحث العديد من الطلاب عن موعد إعلان وزارة التربية والتعليم الكويتية عن النتائج الخاصة بالفرعين العلمي والأدبي ولتسهيل الأمر على الطلاب والطالبات، قامت الوزارة بتوفير تطبيق إلكتروني يمكنهم من معرفة نتائجهم بسهولة من خلال هواتفهم الذكية دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس ويمكن الاطلاع على نتائج الثانوية العامة من خلال تطبيق وزارة التربية.

نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني

إذا كنت تريد معرفة نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني للصف الثاني عشر، فهذه هي الخطوات التي يجب اتباعها عبر موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية باستخدام الرقم المدني الخاص بك:

افتح موقع وزارة التربية والتعليم الكويتية من هنا .

اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية الموجودة في الصفحة الرئيسية للموقع.

اختر النتائج المدرسية من القائمة التي ظهرت لك.

أدخل الرقم المدني الخاص بك بدقة في الحقل المخصص.

انقر على عرض النتيجة لرؤية نتائجك بالتفصيل.

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني الصف الثاني عشر

إذا كنت تريد معرفة نتائج الثانوية العامة بالرقم المدني، فلديك خيار سهل وسريع فوزارة التربية والتعليم الكويتية أطلقت تطبيق سهل يعرض لك نتائجك بضغطة زر ولا داعي للذهاب إلى المدارس للحصول على شهادتك، فقط اتبع هذه الخطوات التالية:

افتح متجر التطبيقات وحمل تطبيق سهل من هنا .

بعد التحميل قم بفتح التطبيق وسجل دخولك بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على خيار الشهادات.

أدخل الرقم المدني الخاص بك بدقة.

اضغط على زر عرض النتيجة.

ستظهر لك درجاتك على الشاشة.

نتائج الطلاب بدون رقم تسلسل

للحصول على نتائج الطلاب دون الحاجة إلى رقم تسلسل الكويت اتبع الخطوات التالية: