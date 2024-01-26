من هُنــا .. موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق 2024

بينت وزارة المالية في دولة العراق عن صرف رواتب للمتقاعدين بدولة العراق بزيادة تصل إلى مائة ألف دينار عراقي، مما يؤدي إلى رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين بقيمة تصل إلى خمسمائة ألف دينار عراقي، لذلك جئنا لكم الآن بهذا المقال لكي نتعرف على موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

يتساءل العديد من الأشخاص عن الموعد الخاص بصرف رواتب المتقاعدين بدولة العراق، لذلك جئنا لكم الآن لكي نتعرف على الموعد سوياً من خلال النقاط التالية:

صرحت وزارة المالية في دولة العراق عن الموعد النهائي الخاص بصرف رواتب المتقاعدين لشهر فبراير.

سوف يتم صرف الرواتب باليوم الأول من شهر فبراير عام 2024 ميلادياً، حيث تم صرف رواتب شهر يناير في اليوم الثالث من الشهر لأن اليوم الأول كان إجازة رسمية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2024

يتمكن الأشخاص المتواجدين في العراق من الاستعلام عن رواتب المتقاعدين من خلال القيام بالسير على النقاط التالية: