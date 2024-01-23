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ظهرت بالألوان “نتائج الصفوف الابتدائية 2024 الترم الاول” مبروك للكل .. الاستعلام برقم الجلوس والاسم
بعد انتهاء طلاب الصفوف الابتدائية من تأدية امتحانات الترم الاول للعام الدراسي 2023 و 2023 تزايدت عمليات البحث عن نتائج الامتحانات للترم الاول وبعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن رابط يمكنكم من خلال الاستعلام عن نتائج الطلاب في جميع الصفوف يريد العديد من أولياء الأمور والطلاب معرفة الرابط والخطوات الصحيحة للاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية للعام الدراسي 2024 الذي يمكنكم الاطلاع عليهم من خلال هذا المقال تابعوا معي.
نتائج الصفوف الابتدائية 2024 الترم الاول
يمكن لجميع الطلاب في جميع المراحل التعليمية الاستعلام عن نتائجهم بعد تأدية الامتحانات والتخلص من التصحيح الإلكترونية عن طريق الرابط المعتمد من وزارة التربية والتعليم وعن طريق بعض الخطوات البسيطة التي يمكنكم الاطلاع عليها من خلال النقاط التالية:
- قم اولا بالدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال النقر على هذا الرابط .
- بعد الدخول على رابط قم باختيار المرحلة التعليمية التي قام الطالب بتأدية الامتحان بها.
- قم بتحديد الصف المراد الاستعلام عنه.
- قم بالنقر على أيقونة الفصل الدراسي الأول الظاهره امامك.
- قم بتحديد العام الدراسي 2023 و
- قم بكتابة اسم الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته في الخانة المخصصة لها.
- قم بإدخال رقم جلوس الطالب بشكل صحيح.
- بعد التأكد من إدخال بيانات الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته بشكل صحيح انقر على ايقونة الاستعلام الظاهرة أمامك.
- بعد النقر على ايقونة الاستعلام انتظر بعض الوقت وسوف تظهر امامك نتيجه الطالب الذي قمت بإدخال بياناته عن الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 و