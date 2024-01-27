يلا استقبل .. تردد قناة طيور الجنة الفضائية الجديد على النايل سات

تصنف قناة طيور الجنة الفضائية في وطننا العربي بأكمله على أنها من أجمل القنوات التي تمتاز بأنها تقدم محتوى ممتع ومسلي للأطفال، حيث أنه متنوع ومتميز وكذلك فريد من نوعه يعرض محتوى تعليمي هادف ومحتوى مسلي أيضا ، وكما عهدنا أنه في بداية كل سنة جديدة يتم تغيير تردد القناة، لذلك يبحث العديد من الآباء عن التردد الجديد، حتى يتمكنوا من تنزيله على التلفاز الخاص بهم، حتى يستمتع أبناؤهم بمشاهدة تلك القناة، التي يحبها الأطفال ويرغبون دائما في مشاهدتها.

تردد قناة طيور الجنة

يبحث العديد من الآباء عن التردد الجديد لقناة طيور الجنة، والذي قد تغير بدخول العام الجديد، لذلك يسعون إلى تعديله على تلفازهم الخاص، حتى يتمكن أبناؤهم من الاستمتاع بمشاهدة قناة طيور الجنة وفي ما يلي سنعرض التردد الجديد على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11258.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الدقة: HD

تشفير القناة: مجاني

مميزات قناة طيور الجنة

يعرف جميع الآباء أن قناة طيور الجنة من أفضل القنوات التي تعرض محتوى تربوي للأطفال يغري تعاليم الدين الإسلامي التي يسعى الآباء لجعل أبنائهم يشاهدون تلك القناة حتى تغرس بداخلهم القيم والتعاليم الحميدة، وبخلاف ذلك فإن المحتوى الذي تقدمه القناة هو محتوى ممتع ومسلي، يستمتع جميع الأطفال بمشاهدة تلك القناة، التي تعمل على ايصال المعلومات للأطفال بطرق مبهرة يحبها الأطفال، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تكون من أهم القنوات التي تقوم ببث أجمل وأروع محتوى كرتوني.