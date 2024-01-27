اضبط واستقبل .. تردد قناة وناسة للأطفال على النايل سات 2024

عدد كبير من الآباء والأمهات يبحثون تردد قناة وناسه على القمر نايل سات، وذلك لأن قناة وناسة الفريدة من نوعها، استطاعت أن تجذب الأطفال لها لما تحتوي عليه من برامج وأفلام كرتونية ممتعة للأطفال، وزاد عدد جماهير القناة أكثر وأكثر لأن القناة تعمل على تحديث محتواها كل فترة إن أمكن، مما جعل محتواها تعليمي هادف، يرسخ قيم جوهرية عند الأطفال، وأيضا المحتوى مسلي ممتع، يجذب إليه جميع الأطفال في الوطن العربي كله.

تردد قناة وناسة للأطفال

قناة وناسة من القنوات المميزة التي تعرض محتوى للأطفال من عمر سنة، وذلك لأن محتواها تعليمي هادف، يرسخ القيم في أذهان الأطفال، ولذلك يبحث الآباء والأمهات عن تردد تلك القناة، حتى يستطيعوا تنزيله على التلفاز الخاص بهم، وذلك لأنه بحلول العام الجديد يتم تغيير أغلب ترددات القنوات، مما يجعل الآباء يبحثون عن التردد الجديد، والذي سنعرضه لكم في السطور التالية على القمر الصناعي نايل سات.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

كيفية تنزيل تردد قناة وناسة على التلفاز

لتنزيل تردد القناة على التلفاز، توجد عدة خطوات من اللازم اتباعها، والسير عليها لتثبيت التردد على التلفاز وهي: