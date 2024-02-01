استقبلها دلوقتي .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك لعام  2024 التحديث الأخير

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك من أكثر القنوات مشاهدة في الوطن العربي بأكمله، حيث أنها تعتني بعرض مجموعة فريدة من نوعها من البرامج التي يتم عرضها باللغة العربية الفصحى، وهذا ما يجلب إليها عدد كبير جدا من المشاهدين، حيث أنها من قديم الأزل تقوم بعرض برامج تخص الحيوانات التي توجد في الطبيعة ومناظر الطبيعة الخلابة وأيضا تقوم بعرض أفلام وثائقية يعشقها أغلب الناس في الوطن العربي.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

عدد كبير من الأشخاص العرب يبحثون عن تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك، المعروفة بأنها تعرض مجموعة متنوعة ومميزة من البرامج التي تخص الحيوانات والطبيعة الخلابة، والتي يستمتع بمشاهدتها العرب، لأن تلك البرامج باللغة العربية الفصحى التي تطرق الآذان، لذلك سنعرض لكم التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12467.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: اتش دي.

التشفير: لا يوجد.

كيفية تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

قناة ناشيونال جيوغرافيك تكون من أروع القنوات التي تيع أفضل البرامج المتعلقة بالطبيعة، ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أن يتم تنزيل تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بسهولة بواسطة اتباع النقاط التالية: