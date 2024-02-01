حالًا استقبل .. تردد قناة بي إن سبورت لمشاهدة مباريات كأس أمم أفريقيا 2024

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت أنه تم اطلاق قناة جديدة تسمى bein sport afcon live حيث سيتم عرض كل المباريات الحصرية التي تتعلق بالبطولة المعروفة كأس الأمم الإفريقية، وتعرض تلك المباريات حصريا، فهي تحافظ على حقوق نشرها، حيث تعد قناة bein sport afcon live إحدى القنوات المتميزة، التي تعرض بطولة الأمم الأفريقية حصريا منذ بدأ البطولة حققت النسبة الأعلى من المشاهدات، وقد استحوذت بالفعل على إعجاب مشاهديها الذين يزدادوا يوما بعد يوم.

تردد قناة بي إن سبورت

يبحث عدد كبير من المصريين عن تردد قناة بين سبورت التي تعرض مباريات كرة القدم الكرة الساحرة التي يعشقها، مشاهدي كرة القدم ويستمتعون بمشاهدة كرة القدم عليها، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تقوم ببث بطولة كأس أمم أفريقيا، فقد تم بث مباراة مصر والرأس الأخضر في اليوم الموافق من الثاني والعشرون من يناير 2024م، وانتهت بالتعادل الإيجابي، وسوف يتم بث باقي مباريات تلك البطولة على شاشة القناة، لذلك سنعرض عليكم تردد قناة في السطور القادمة:

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

التردد: 12604.

ماذا تعرض قناة بين سبورت على التلفاز

تعرض قناة بين سبورت عدد كبير من البرامج الخاصة بكرة القدم وأيضا تعرض المنافسات جميعها التي يعشقها المتابعون، والبطولات القوية كالبطولات الأوروبية والبطولات الأفريقية، وكذلك تعرض نهائي كأس العالم ، وتعرض أقوى الدوريات التي يحبها المشاهدون، ولتنزيل تردد القناة يجب عليكم فتح إعدادات الجهاز واختيار تنزيل قناة ومن ثم اختيار القمر الصناعي نايل سات، وبعد ذلك قم بكتابة التردد ومعامل الاستقطاب ومعدل الترميز الخاصين بالقناة واضغط على حفظ الإعدادات الخاصة بالقناة.