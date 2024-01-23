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“شوف المباريات ببلاش” تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 وتابع مباريات كأس الأمم الإفريقية مجاناً بجودة HD
تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024، من أكثر القنوات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت إدارة قناة الجزائرية الأرضية عن نقل مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي تذاع عبر شاشتها وبجودة عالية، وخلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024.
تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024
يبحث عدد كبير من محبي ومتابعي كرة القدم عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024، التي أصبحت من أكثر القنوات الفضائية بحثاً منذ بداية بطولة كأس الأمم الافريقية،وإليكم تردد القناة ….
- تردد القناة : 11680.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 2/3.
- الاستقطاب: أفقي.
خطوات فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية 2024
حيث يمكن للجميع فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية ومتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- اضغط على أيقونة الاعدادات الموجودة في قائمة الجهاز الخاص بك.
- ثم اضغط على خانة التثبيت اليدوي.
- ثم ادخل تردد القناة ومعدل الترميز.
- بعد ذلك ادخل شفرة الرسيفر الخاص بك وفي الغالب سوف تكون “0000” أو “1111”.
- ثم ادخل رمز فك شفرة تردد قناة الجزائر الأرضية وهو 110000000000.
موعد مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم
- غامبيا ضد الكاميرون في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوفيت السعودية.
- غانا والسنغال في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساءً بتوفيت السعودية.
- الجزائر وموريتانيا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقين المملكة السعودية.
- والمباراة الأخيرة سوف تكون أنغولا في مواجهة بوركينا فاسو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية.