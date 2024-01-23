“شوف المباريات ببلاش” تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 وتابع مباريات كأس الأمم الإفريقية مجاناً بجودة HD

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024، من أكثر القنوات التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، حيث أعلنت إدارة قناة الجزائرية الأرضية عن نقل مباريات كأس الأمم الإفريقية والتي تذاع عبر شاشتها وبجودة عالية، وخلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024

يبحث عدد كبير من محبي ومتابعي كرة القدم عن تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024، التي أصبحت من أكثر القنوات الفضائية بحثاً منذ بداية بطولة كأس الأمم الافريقية،وإليكم تردد القناة ….

تردد القناة : 11680.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية 2024

حيث يمكن للجميع فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية ومتابعة مباريات كأس الأمم الإفريقية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

اضغط على أيقونة الاعدادات الموجودة في قائمة الجهاز الخاص بك.

ثم اضغط على خانة التثبيت اليدوي.

ثم ادخل تردد القناة ومعدل الترميز.

بعد ذلك ادخل شفرة الرسيفر الخاص بك وفي الغالب سوف تكون “0000” أو “1111”.

ثم ادخل رمز فك شفرة تردد قناة الجزائر الأرضية وهو 110000000000.

موعد مباريات كأس الأمم الإفريقية اليوم