حقيقة تحديد موعد ظهور نتائج نصف السنة 2024 لكافة المراحل الدراسية.. وزارة التربية العراقية تُوضح

على الرغم من أن الاختبارات المتعلقة بالمرحلة الإعدادية لم تعقد بعد، ولكن كافة الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن نتائج نصف السنة للدراسة المتوسطة والاعدادية في العراق فهي مرحلة هامة بالنسبة إليهم، والتعرف على النتيجة تجعلهم قادرين على تقييم المواد التي قد أدوا الاختبارات بها، حتى يتمكنوا من تحسين ما أدوا به بشكل غير ملائم، ولقد أعلنت الوزارة كافة التفاصيل المتعلقة بالاختبارات، والطريقة التي تمكنهم من التعرف على النتائج بشكل مثالي.

نتائج نصف السنة 2024

يتساءل الطلاب عن حقيقة تحديد موعد ظهور النتائج ولكن وزارة التربية لم تُعلن حتى الآن عن موعد مُحدد، وحتى يستطيع الطلاب في التعرف على النتائج الخاصة بهم بعد أن تنتهي اختبارات نصف السنة الدراسية فإنهم بإمكانهم القيام بذلك، وبمنتهى السهولة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الذي يتبع وزارة التربية العراقية أو من خلال نتائجنا، وإليكم خطوات التعرف على نتيجة عبر موقع الوزارة وهي كالآتي:

لابد أولًا من الدخول للموقع الإلكتروني الذي يتبع وزارة التربية في العراق.

اكتب بعد ذلك اسم المستخدم ثم أضف رقم الجلوس أو ما يطلق عليه الرقم الامتحاني.

يرجى بعد ذلك تحديد المرحلة الراغب في الاستعلام عنها.

ثم تحدد الفصل الدراسي إن كان الأول أو الثاني.

انقر فوق خانة تنزيل الكشوفات.

وبذلك تكون ظهرت أمامك بإمكانك أن تقوم بتحميلها بصيغة pdf وتطلع على الدرجات وفقًا لاسم الطالب.

نصائح بداية الاختبارات بالعراق

توجد بعض النصائح التي يتم توجيهها للطلاب قبل أن تبدأ الاختبارات طبقًا لتعليمات وتحديدات الوزارة، وإليكم هذه النصائح وهي كالآتي:

أولًا يجب أن يكون هناك مذاكرة وبشكل يلائم طبيعة المادة التي سيتم عقدها.

ألا يتم اصطحاب أي هواتف محمولة أو حتى ما يشابهها من الوسائل المتعلقة بالاتصال.

الطالب يكون لديه الأدوات التي تؤهله حتى يكتب بها خلال فترة الاختبارات.

يجب أن يتم الانتباه جيدًا لوقت كل مادة حتى يتم توزيع هذا الوقت على كافة الأسئلة.

موعد اختبارات الترم الأول بالعراق

حددت وزارة التربية في العراق بأن تعقد اختبارات الطلاب ابتداءً من الأحد الذي يوافق 21 شهر يناير الحالي 2024، ويتم مراعاة أن الاختبارات شاملة لكافة الصفوف الدراسية وهي هامة للغاية، كما أن أيام السبت تحتسب ضمن يوم الاختبارات ولم تؤخذ إجازة على أن تنتهي هذه الاختبارات مع نهاية الشهر 31 يناير