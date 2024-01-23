“لينك منصة مظلتي” تنزيل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق لجميع المحافظات
"لينك منصة مظلتي" تنزيل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة بالعراق لجميع المحافظات
أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة في العراق لجميع المحافظات من الأمور المهمة التي تزايد عليها البحث ولم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن موعد ظهورها وتقوم حالياً بمراجعة ودراسة الطلبات التي قدمها المواطنون للحصول على دعم برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، ولكن أعلنت الوزارة عن توفير منصة مظلتي لتسهيل معرفة قوائم الأسماء التي سوف تظهر في حالة الانتهاء من المراجعة من قبل الوزارة، وهذا ما جعل العديد من المواطنين العراقيين يبحثون عن هذا الرابط ويتساءلون عن كيفية الاستعلام عن أسماء المقبولين في دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، تابعوا قراءة مقالنا هذا لمعرفة المزيد من التفاصيل المهمة حول أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وعند إعلان النتيجة سوف يصدر القرار من خلال الوزارة.
منصة مظلتي أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة
يعد برنامج الرعاية الاجتماعية من أكثر البرامج العراقية أهمية، وذلك لأنه يستهدف الأسر المحتاجة والأشخاص الذين لا يملكون دخل شهري يغطي كافة مصاريفهم واحتياجاتهم، وهذا ما يجعل الكثير من المواطنين يقدمون على دعم هذا البرنامج، كما وفرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رابطًا يمكن من خلاله الاستعلام عن الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية عند ظهورها من قبل الوزارة.
كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024
- يجب أن نقوم بالدخول إلى منصة مظلتي.
- ثم إلى إدارة الرعاية الاجتماعية.
بعد ذلك نحدد الوجبة المراد الاستعلام عنها وهي الوجبة الأخيرة.
- كتابة كافة البيانات اللازمة لنتمكن من الاستعلام عن الأسماء المشمولة.
- ثم الضغط فوق زر استعلام.
بعد مرور ثواني تظهر قوائم الأسماء المشمولة على الشاشة.
- الآن نقوم بالضغط على زر “تنزيل” لنتمكن من تحميل كافة كشوف الأسماء.
- بذلك يمكن البحث عن الاسم المراد الاستعلام عنه في قوائم الأسماء المقبولة.