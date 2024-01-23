تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 على نايل سات لمشاهدة باقة متنوعة من البرامج المثيرة

ازداد البحث مؤخرًا حول تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2024 وذلك من أجل مشاهدة البرامج المتنوعة التي تعرضها القناة، حيث تعرض القناة على بث مجموعة برامج كلها مثير وشيق لكل أفراد الأسرة، ويطبع عليها الطابع الوثائقي في الكثير من المجالات، خاصة العلمية وعالم الحيوان، وهو ما يجعل القناة واحدة من أكثر القنوات المناسبة للأسرة كلها.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك الكثير من البرامج ذات المحتوى التعليمي، وتعرض القناة برامجها بجودة الأتش دي، ومنذ بداية بث القناة باللغة العربية اجتمعت حولها الكثير من الأسر في كل الدول العربية، ومن أهم مميزات هذه القناة أنها يمكنها أن تنقلك إلى عوالم جديدة كليًا وبعيدة كل البعد عن الواقع العادي الذي نعيشه، فبين برامج الحياة البرية والبحرية، وبرامج عالم الصيد وإصلاح السيارات ستجد الكثير من المتعة والتسلية..

الآن يمكنك ضبط تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القيم التالية:

على القمر الصناعي نايل سات.

على التردد 11411.

باستقطاب أفقي.

معادل ترميز 30000.

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

بجودة الأتش دي.

التردد الثاني:

القمر الصناعي نايل سات.

على التردد 11526.

باستقطاب أفقي.

معادل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5 /6.

بجودة الأس دي.

الترد الثالث:

على القمر الصناعي عرب سات.

على التردد 11804.

باستقطاب أفقي.

معادل ترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 /4.

طريقة ضبط تردد ناشيونال جيوجرافيك

الآن من أجل ضبط التردد عليك اتباع الخطوات التالية: