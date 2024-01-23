تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود السعودي اليوم الثلاثاء عبر القمر الصناعي النايل سات

يبحث الكثير من مشجعي الكروية في مصر والدول العربية الآن عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود السعودي، والتي ستقام اليوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر يناير للعام 2024، حيث يقوم النادي الأهلي بخوض معسكر في دولة الإمارات من أجل الاستعداد للرجوع لمنافسات الدوري المصري بعد الانتهاء من مشاركة منتخب مصر لدى بطولة كاس الأمم الأفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود

قبل التعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود السعودي، فنريد التنويه بأن المباراة الثانية الودية للنادي الأهلي ستكون مع نادي حتا في يوم الجمعة القادم في الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر والخامسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات، فالنادي الأهلي سيدخل لقاء من أجل الوصول إلى الجاهزية الفنية.

وذلك قبل الرجوع إلى منافسات الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك مباريات الدوري المصري، وبالنادي لنادي الأخدود السعودي فإنه سيخوض هذه المباراة من اجل الاستعداد للمباريات القادمة لدى الدوري السعودي، وبالنسبة للقنوات التي ستقوم ببث المباراة فهي AD SPORTS 1 HD على أن يتم التعليق عليها من قبل المعلق محمد الشامسي.

تردد قناة AD SPORTS 1 HD

وبالنسبة لتردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود، فجاءت على النحو التالي ولكن يتوجب أولاً التوجه لزر القائمة من جهاز التحكم والنقر على تبويب البحث اليدوي ثم كتابة هذه الإعدادات:

التردد: 11411

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: النايل سات

معامل تصحيح الخط: 5\6