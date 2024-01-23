بدون تشفير.. استقبل الآن تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي 2024

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد، 2024، والتى ستقوم ببث المباراة الودية لفريق الأهلي المصرى ، وفريق الأخدود فى اولى مباريات النادي الأهلي خلال فترة الاعداد بدولة الإمارات العربية المتحدة، واستطاعت قنوات شبكة أبو ظبي الرياضية ان تحصل على حق عرض العديد من البطولة العربية والعالمية عبر شاشتها، ومن خلال استوديوهات ،على أعلى مستوى الأمر الذى جعل الآلاف من المحبين لكرة القدم العربية والعالمية من القيام إستمرار على التردد الجديد لقناة أبوظبي الرياضية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة التى من خلالها تتعرف على كيفية ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية بكل سهولة ويسر.

قناة أبوظبي الرياضية الجديد 2024:

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية هي مجموعة قنوات رياضية تابعة لشركة أبو ظبي للإعلام في الإمارات العربية المتحدة. تعتبر هذه القنوات من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة وتغطي مجموعة واسعة من الألعاب والبطولات الرياضية المحلية والعالمية، وحصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق نقل مباريات بطولة كأس آسيا، بالإضافة إلى مباراة الأهلي المصري والأخدود، الودية الليلة فى تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

تردد قناة أبوظبي الرياضية نايل سات 2024

امةالقمر الصناعي: نايل سات. ضبط التردد الخاصبالقناة: 12091. ضبط الاستقطاب: أفقي. ضبط معدل الترميز: 27500. ضبط معامل تصحيح الخطأ: 6/5. ظبط الجودة: HD.



التردد الخاص بقناة أبوظبي الرياضية