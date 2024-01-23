الحلقة 145 .. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 145 مترجمة متابعة الحلقة الجديدة عبر قناة الفجر الجزائرية

تتوالى حلقات مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس الأسبوعية في جذب انتباه الجماهير التركية والعربية حول دول العالم، حيث منذ انطلاق الموسم الأول للمؤسس أرطغرل وحقق المسلسل نجاح كبير، استطاع أن يجمع كل أفراد الأسرة أمام الشاشات الصغيرة في الموعد الثابت لعرض الحلقة التي تستمر لمدة ساعتين مرة واحدة في الأسبوع، ويبحث الآن كل الجماهير عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145، المنتظر عرضها خلال الأيام القادمة.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 145 مترجمة

مسلسل المؤسس عثمان نوع مختلف من الدراما لن يعتاد الجماهير العربية على مشاهدتها، حيث يجسد كل ما حدث في تاريخ الدولة العثمانية والصراعات التي تعرض لها العرب والمسلمين في هذه الفترة، ويعد العمل من أضخم الأعمال الدرامية التاريخية على مر العصور، ويتابع الجماهير مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145 باهتمام التي ستعرض في المواعيد التالية.

تعرض الحلقة 145 على قناة ATV التركية اليوم الثلاثاء القادم الموافق 23 يناير 2024 في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر والثامن بتوقيت مكة المكرمة.

تعرض الحلقة 145 على قناة الفجر الجزائرية غدا الأربعاء الموافق 24 يناير الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

تردد قناة اي تي في التركية على النايل سات.

التردد : 10796.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5|6.

تردد قناة الفجر الجزائرية

التردد : 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 145

تم تغيير موعد عرض الحلقة رقم 145 الموسم الخامس قيامة عثمان من قبل إدارة قناة ATV التركية، والتي تعرض أو عرض للحلقات الأسبوعية، بسبب احتفالات القناة بالسنة الميلادية الجديدة من خلال عدة حفلات مسائية حققت نجاح كبير بين الجماهير، حيث كان الموعد الأصلي للحلقة يوم السابع عشر من يناير الجاري، وتم تأجيل الحلقة 143 وهو ما تسبب في تأخير الحلقات التالية لها.