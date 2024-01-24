لينك بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي 2024 للاستعلام عن نتائج الابتدائيه والإعدادية جميع المراحل

بوابة نتائج التعليم الأساسي بالرقم القومي للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والحصول على نتيجة الصف الاول والثاني الاعدادي يبحث العديد من الطلاب عن رابطها، وذلك بعدما انتهى طلاب المرحلة الاعدادية والابتدائية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنة 2024، حيث من المتوقع أن تظهر النتيجة مباشرة فور انتهاء عمليات التصحيح.

بوابة نتائج التعليم الاساسي بالرقم القومي

بوابة نتائج التعليم الاساسي تظهر عليها نتائج الطلاب بالرقم الجلوس خلال الأيام الحالية، حيث من الجدير بالذكر أن كل مديرية تعليمية تعلن عن النتيجة على حدة، وذلك يكون وفقًا لوقت انتهائها من عمليات رصد الدرجات، ولكن بوجه سنوضح لكم طرق الاستعلام في الخطوات التالية:

في البداية على الأشخاص يجب الدخول إلى منصة نتائج التعليم الأساسي .

أو الذهاب إلى موقع نتيجة نت.

إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب، حيث أن هذا الرقم يوجد في شهادة ميلاده.

تسجيل السنة الدراسية والمرحلة الدراسية.

تحديد الفصل الدراسية الأول.

ستجد أمامك مربع قم بالضغط على خيار “بحث”.

ستظهر أمامك جميع درجاتك، بالإضافة إلى الدرجة الكلية التي حصلت عليها في الترم الأول.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي برقم الجلوس

بعد أن تعرفنا على رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي يجب الإشارة إلى أنه نوهت في وقت سابق وزارة التربية والتعليم الفني أن جميع نتائج الطلاب سوف تعلنها كل إدارة تعليمية على حدة، وذلك بعد انتهاء رصد أوراق ودرجات كل طالب، بالإضافة إلى ذلك فإن الوزارة أعلنت أن نتائج ستكون في شكل ألوان كما يلي: