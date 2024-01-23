رابط التسجيل في النقل المدرسي 1446 عبر نظام نور.. وموعد انتهائه والرسوم اللازمة

يبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط التسجيل في النقل المدرسي 1446 عبر نظام نور،خاصة بعدما أعلنت شركة رافد بالمملكة العربية السعودية عن تطوير عدد من الخدمات الخاصة بالنقل المدرسي، وكانت الشركة قد أعلنت عن التسجبل في النقل المدرسي للطلاب وشددت على الطلاب وأولياء الأمور سرعة الإنتهاء من التسجيل ودفع الرسوم المطلوبة لضمان الإستفادة من خطمة النقل المركزي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل ومبلغ الرسوم والفئات المعفاة من دفع الرسوم.

رابط التسجيل في النقل المدرسي 1446

حيث أعلنت شركة “رافد” السعودية عن فتح باب التسجيل في خدمة النقل المدرسي، والتي يمكن لولي الأمر اتمام التسجيل لهذه الخدمة بكل سهولة ويسر من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لنظام نور على الإنترنت.

ثم اضغط على حساب ولي الأمر .

بعد ذلك اضغط على خدمة الحافلات المدرسية”.

ابدأ في مراجعة بيانات الطالب واختر خدمة طلاب النقل المدرسي.

ادخل بيانات الطالب المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل عنوان الطالب الموجود في الهوية الوطنية.

اضغط على “ارسال”.

سوف يتم ارسال رسالة على هاتف ولي الأمر والتي تحتوي على رمز التسجيل .

ادخل رمز التسجيل في الخانة الموضحة أمامك.

يجب على ولي الأمر تحديد طريقة الدفع من الطرق المتاحة أمامك.

يجب الاحتفاظ برقم الفاتورة لحين الحاجة إليها في وقت آخر.

متى ينتهي التسجيل في النقل المدرسي

وأعلنت شركة رافد السعودية عن فتح باب التسجيل في النقل المدرسي لعام 1446، بداية من 21 يناير 2024، حتى الموافق 10 يونيو 2024، ويجب على ولي الأمر تقديم الطلب وسداد الرسوم المطلوبة، وبعد مراجعة الطلب ودراسته سوف يتم ارسال رسالة نصية بالقبول أو الرفض.

ما هي رسوم التسجيل خدمة النقل المدرسي

حيث تم تحديد قيمة رسوم خدمة النقل المدرسي للطلاب والتي بلغت 200 ريال سعودي، للعام الدراسي وأكدت الشركة على أن ولي الأمر غير ملزم بدفع أي مصاريف أخرى على مدار العام الدراسي، وأشارت على عدد من الفئات المعفاة من دفع رسوم النقل المدرسي وهم: ذوي الإعاقة والمستفيدين من الضمان الاجتماعي.