تردد جميع القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاخدود السعودي اليوم

يستعد النادي الأهلي المصري لمواجهة نظيره الأخدود السعودي، في مباراة ودية تحضيرية، اليوم الثلاثاء الموافق 23 يناير 2024، على ملعب نادي اتحاد كلباء بدولة الإمارات، ويدخل الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز، وتجهيز لاعبيه للمباريات المقبلة، سواء في الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيَا، ويأمل الأهلي في تقديم أداء جيد في المباراة، وظهور اللاعبين بمستوى فني متميز، استعدادًا للمنافسات الرسمية، ومن خلال الأسطر التالية نبين القنوات الناقلة للمباراة وترددها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود الودية اليوم

تنقل مباراة الأهلي والأخدود الودية أكثر من قناة، حيث يمكنك مشاهدة المباراة على أي منها، وذلك بضبط ترددها على جهاز الاستقبال الخاص بك، فمن القنوات الناقلة للمباراة ما يلي:

قناة بي إن سبورت.

شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.

قناة الأهلي المصرية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود

يمكنك متابع مباراة الأهلي المصري والأخدود السعودي ضمن مباريات الدورة الودية التي تقام في دولة الإمارات العربية اليوم عبر أكثر من قناة نوضح في الأسطر التالية التردد الخاص بهم.

تردد قناة أبوظبي الرياضية على نايل سات

يمكنك متابعة قناة أبوظبي الرياضية على القمر الصناعي النايل سات بإضافة إلى جهاز الاستقبال الخاص بك التردد التالي:

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

الجودة: HD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2

اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 على القمر الصناعي النايل سات من خلال التردد التالي:

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الجودة: SD

تردد قناة بي إن سبورتس

لمتابعة قناة بي إن سبورت على القمر الصناعي نايل سات أضف التردد التالي:

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الأهلي المصرية

تردد قناة الأهلي على القمر الصناعي نايل سات التالي: