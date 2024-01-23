عاجل: وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي ووزير الرياضة الأسبق، عن عمر ناهز 54 سنة، وذلك عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

غيبوبة إستمرت شهرين عانى منها الراحل العامري فاروق

وكان نائب رئيس النادي الأهلي العامري فاروق قد دخل في غيبوبة منذ شهرين إثر تعرضه لنزيف في المخ، وأجرى عدة جراحات، وظل على إثرها في غيبوبة بالعناية المركزة بالمستشفى.



محطات في حياة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي

يعد الفقيد الراحل العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، هو رجل أعمال مصري ووزير سابق للرياضة المصرية، وأيضا شخصية سياسية ورياضية مصرية بارزة.

ولد العامري فاروق في 8 نوفمبر من عام 1970م، وشغل الراحل العديد مناصب في مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، كما شغل منصب وزير الرياضة، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ورئيس مكتبه التنفيذي، حتى وافته المنية اليوم، بعد نجاحه ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، هذا بالإضافة إلى عمله الخاص كأحد أهم المستثمرين في مجال التعليم في مصر من خلال امتلاكه لعدد من المدارس الخاصة للغات وكذا لدار الفاروق للنشر والتوزيع.