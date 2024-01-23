كشف كامل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf البصرة والرصافة 2024 بالعراق رابط دخول منصة مظلتي الوجبة الأخيرة

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق يعتبر من البرامج التي تقدم الدعم للمواطنين الذين يعانون من أوضاع المالية الصعبة ويستهدف البرنامج الفئات الأكثر فقرًا وحاجة مثل الأفراد الذين لا يمتلكون دخلاً شهريًا فيهدف البرنامج إلى توفير الدعم اللازم لمواجهة تحديات المعيشة بما في ذلك توفير مأكل وملبس ومشروب.

قيمة رواتب الرعاية الاجتماعية

على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن الحكومة العراقية تولي اهتمامًا كبيرًا لتقديم الدعم للمواطنين وقيم رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق تعتمد على تكوين الأسرة وعدد أفرادها، فعلى سبيل المثال يتم صرف راتب بقيمة 420 ألف دينار عراقي في الشهر للمواطن الذي يعول أسرة مكونة من 4 أشخاص أما المواطن المتزوج الذي يعول أسرة مكونة من 3 أشخاص فيحصل على إعانة بقيمة 315 ألف دينار عراقي شهريًا، أما العائلة التي تضم فردين يتم صرف إعانة بقيمة 210 ألف دينار عراقي شهريًا بينما يحصل المواطن الذي يعيش بمفرده إعانة قدرها 105 ألف دينار عراقي في الشهر.

الفئات المستحقة رواتب الرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق ان الفئات المستحقة للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية هم

المواطن الذي لا يمتلك دخلًا شهريًا ويعول أسرة، المرأة المطلقة، المرأة الأرملة، الأطفال الأيتام، المواطنون الأكثر فقرًا حيث يقدمون مستندات للجهة المسؤولة للنظر في حالتهم، المواطن الذي يعاني من إعاقة، البنات اللاتي تجاوزن سن الـ35 ولم يتم يتزوجوا والمواطن الذي تجاوز سن الـ 60 عاما.

الاستعلام عن رواتب الرعاية الاجتماعية

للاستعلام عن منحة الرعاية الاجتماعية قم بزيارة موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق ادخل اسم المواطن ورقم الهوية ثم حدد الدفعة والوجبة التي تخص الدور الخاص بها ستظهر تفاصيل الدفعة المتعلقة بالوجبة المحددة.