حقيقة وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي … من هو العامري فاروق ويكيبيديا

حقيقة وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، تداول عدد من المواقع الالكترونية خبر وفاة العامري فاروق الذي يعد رمز من رموز النادي الأهلي، فيما كشف الدكتور “هشام العامري” عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عن تفاصيل حالة شقيقه الصحية، وأكد أن شقيقه تعرض لنزيف في المخ وتدهورت حالته الصحية ووافته المنية مساء اليوم الموافق الثلاثاء 23 يناير 2024.

حقيقة وفاة العامري فاروق

وأضاف إلى أن شقيقه تعرض إلى أزمة صحية خلال شهر نوفمبر الماضي أثناء زيارته للنادي الأهلي وتم نقله إلى مستشفى المعلمين ثم تم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر وخضع للعديد من العمليات الجراحية في المخ لإيقاف النزيف، ولاقى خبر وقاة العامري فاروق تفاعل كبير على مواقع التواصل الإجتماعي، ونشر الكثير من محبيه صورة نعي داعين المولى أن يتغمد الله الفقيد برحمته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان .

من هو العامري فاروق ويكيبيديا؟

ولد العامري فاروق في نوفمبر عام 1970 بمحافظة القاهرة، شارك العامري في انتخابات الأهلي عام 1996 إلا أنه لم يوفق، ثم التحق بالجنة الثقافية لمدة 4 سنوات ثم اختاره “صلاح سليم” ليشارك في انتخابات تحت السن للمرة الثانية خلال عام 2000 ليصبح العامري فاروق أول عضو مدلس إدارة في النادي الأهلي يشارك في الانتخابات تحت السن “مرتين”.

ثم صعد العامري من تحت السن ، ليشارك في انتخابات فوق السن عام 2004 مع قائمة الكابتن “حسن حمدي” رئيس النادي الأهلي سابقاً، وعلى الرغم من وجود الكثير من المشاركين إلا أنه استطاع أن ينجح في الانتخابات .

تولى العامري منصب وزير الرياضة في اغسطس 2012 واستمر في الوزارة حتى يوليو 2013، وكان العامري أول وزير دولة للرياضة بعد أن تم فصلها عن وزارة الشباب.

ثم عاد العامري إلى مجلس إدارة النادي الأهلي في نوفمبر 2017 وتولة منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب حتى الآن.