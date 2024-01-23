البوابة الإلكترونية.. رابط نتائج الترم الأول لمرحلة التعليم الأساسي “الابتدائي” في مصر

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور عن رابط بوابة التعليم الأساسي، وذلك للاستعلام عن نتائج صفوف الرابع والخامس، خاصة بعد انتهاء الامتحانات، حيث يتم تصحيح الأوراق ورصد الدرجات ثم رفع النتائج على البوابة، ولمزيد من التفاصيل حول رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، يرجى متابعتنا في فقرات المقال هذا.

ما دلالات الألوان لعرض نتائج الطلاب؟

يذكر أن وزارة التربية والتعليم تعتمد ثلاثة ألوان لعرض نتائج الطلاب، حيث يرمز ظهور النتيجة باللون الأزرق إلى تحقيق الطالب لدرجات تتراوح بين 85 و100، بينما يظهر اللون الأخضر أن الطالب حصل على درجات تتراوح بين 65 و85، أما اللون الأصفر فيشير إلى أن الطالب حقق درجات قليلة جداً.

رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي في مصر

حرصت وزارة التربية والتعليم على تقديم رابط موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، بهدف مساعدة جميع طلاب النقل وأولياء الأمور في الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها على الموقع بكل يسر، ويمكن الوصول إلى رابط نتائج الصفوف الابتدائية دون الحاجة إلى زيارة مقر الإدارة التعليمية أو المدرسة التي يتبعها الطالب، يكفي إدخال البيانات في الرابط للحصول على النتيجة المطلوبة.

من الجدير بالذكر أن طلاب الصف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي قد أكملوا أداء الامتحانات في منتصف شهر يناير الجاري، وأوضحت بعض المصادر المسؤولة أن عمليات التصحيح والمراجعة وتجميع الدرجات قد اكتملت، ومن المتوقع أن تعلن النتائج في الأيام القليلة القادمة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لهذا، ينتظر جميع الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر ظهور النتيجة.