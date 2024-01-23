pdf تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي spa.gov.iq في عموم المحافظات

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024، كافة المواطنين يبحثون عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 خاصة محدودي الدخل والبسطاء، فحتى الآن لم تعلن وزارة العمل العراقية عن موعد رسمي للكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية حيث لاتزال أعمال الفحص للطلبات مستمرة حتى الآن، واليكم تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 عبر منصة مظلتي بالخطوات.

كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024

عمليات بحث مستمرة ومكثفة من قبل المواطنين في عموم محافظات العراق عن كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 التي لم تقوم وزارة العمل العراقية حتى الآن بالاعلان عن موعد صدورها، وسط توقعات بأن يكون عدد المستفيدين من تلك الوجبة أكثر من 100 ألف أسرة، وأعلنت وزارة العمل العراقية على أنه من المقرر أن يتم العمل على إعلان كل القوائم الخاصة بأسماء الرعاية الاجتماعية بعد إتمام عملية فحص ودراسة الطلبات المقدمة من المواطنين للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية، واليكم خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024:

تسجيل الدخول إلى منصة مظلتي .

. الدخول على قسم هيئة الرعاية الاجتماعية.

الآن حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

قم بتحديد الاستعلام عن الوجبة السابعة والاخيرة.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة للاستعلام عن الكشوف.

اضغط على أيقونة استعلم أو تحميل.

قم بتحميل كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية على جهازك.

افتح الكشوف وابحث عن اسمك.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية

أما عن شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية والتي يجب توافرها في المتقدم ليحصل على الراتب فهي: