دلوقتي استعلم .. لينك الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر موقع التضامن الاجتماعي

تعاونت كل من وزارة التضامن الاجتماعي وزارة الصحة والإسكان المصرية على توفير كارت الخدمات المتكاملة وذلك لذوي الهمم وأصحاب الإعاقات الموجودين داخل جمهورية مصر العربية، ومع بدأ المرحلة الثانية من هذا الدعم هناك تساؤلات كثيرة بخصوص كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وكذلك عن الفئات المستحقة لهذا الدعم والذين تم تفعيل هذه الخدمة من أجلهم دون عن غيرهم من المصريين.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة

عملية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة يتم من خلال استخدام الرقم القومي لصاحب الطلب، وتتمثل الخطوات في الآتي:

تم تخصيص رابط مخصص للاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة يتم التوجه إليه من هنا.

اختيار أيقونة الاستعلام عن الطلبات من الصفحة الرئيسية للرابط.

إدخال أرقام بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

اختيار أيقونة بحث.

على الفور سوف تظهر أمام المستخدم حالة الاستعلام.

الفئات المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة

هناك حالات معينة من الفئات التي قامت الوزارة بتحديدهم كونهم مستحقين لكارت الخدمات المتكاملة ويتمثلوا في الآتي: