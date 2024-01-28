يلا استعلم .. لينك الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

بعد ما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء التقدم بطلب من أجل الاستفادة من دعم تكافل وكرامة، وقام العديد من المصريين بالتقدم بطلبات من أجل التسجيل و الحصول على هذا الدعم، هناك تساؤلات كثيرة بخصوص كيفية معرفة حالة الطلب من حيث القبول أو الرفض أو كونه تحت المراجعة، لذا قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالإعلان عن توفر خدمة الاستعلام بشكل إلكتروني عن استحقاق دعم تكافل وكرامة المقدم من الحكومة المصرية إلى من تتوفر بهم شروط الاستحقاق.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

اعتماد طريقة الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة بشكل إلكتروني ساهم بصورة كبيرة في التسهيل على المواطن المصري وحفظ وقته ومجهوده، وتتمثل الخطوات الخاصة بالاستعلام في الآتي:

في البداية يتم التوجه الي موقع وزارة التضامن الاجتماعي المصري من هنا.

اختيار أيقونة الاستعلام عن دعم تكافل وكرامة.

بعد ذلك يتم إدخال أرقام بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب ويجب أن تكون سارية الصلاحية وكذلك الاسم رباعي.

بعدها يتوجب عليك الضغط على كلمة استعلام.

ظهور قبول الطلب أو رفضه أو كونه تحت المراجعة على الفور أمام المستخدم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

وزارة التضامن الاجتماعي المصرية هي الجهة المسئولة عن دعم تكافل وكرامة قامت الوزارة بتحديد موعد صرف ثابت وهو اليوم 15 من كل شهر ميلادي، والذي يصادف في شهر فبراير يوم الخميس، حيث يمكن صرف استحقاق الدعم من أي مكتب بريد مصري والذي يوجد له فروع منتشرة في أرجاء جمهورية مصر العربية.