معشوقة الأطفال.. تردد قناة أجيال الفضائية على النايل سات.. ابنك مش هيزهق منها وهيفرح جدآ

تردد قناة أجيال الفضائية من أهم القنوات التي يبحث عنها الآباء والأمهات مع بداية الإجازة التي يحصل عليها الطلاب في منتصف العام، حيث تقوم قناة أجيال باستهداف فئة الأطفال في مختلف الأعمار، تشارك القناة بشكل مباشر في تربية النشء وتعليمهم القيم والعادات التي تتوافق مع مجتمعنا العربي وذلك من خلال المحتوى الذي تقوم بعرضه.

تردد قناة أجيال الفضائية

قناة أجيال من أشهر وأبرز قنوات الأطفال في العالم العربي، تتميز القناة أنها تشارك الآباء والأمهات في تربية أبنائهم، حيث تقدم العديد من البرامج ذات الهدف التعليمي والتربوي الأخلاقي، ويوجد بعض المعلومات الإضافية التي يجب إدخالها خلال القيام بعملية تثبيت القناة على أجهزة الرسيفر المختلفة، وتتمثل المعلومات التي تتعلق بالقناة:

القمر الصناعي الذي تعمل عليه القناة هو النايل سات.

يمكنك استقبال القناة عبر تردد 12149.

الإتجاه المحدد لاستقطاب القناة هو الاتجاه الأفقي.

معدل الترميز الذي يساعد في استقبال القناة بأعلى جودة للبث هو 27500.

معامل تصحيح أي خطأ يمكن أن يحدث هو ⅚.

ما تتميز به قناة أجيال

تحظى قناة أجيال بقاعدة كبيرة من المشاهدين والمتابعين، وذلك لامتلاكها العديد من المميزات المختلفة التي تجعل القناة هي الخيار الأفضل أمام الآباء الذين يبحثون عن قناة أطفال مناسبة، تقوم بتعليم أطفالهم العديد من السلوكيات والمعلومات الهامة، ومن أهم ما يميز قناة أجيال: