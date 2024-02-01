بتاعت الأطفال.. إبنك من الآن مش هيعيط تاني نهائي ولا هيفكر فيكي .. تردد قناة ماجد كيدز

تردد قناة ماجد كيدز، قناة ماجد من أهم القنوات الفضائية الشيقة للأطفال ويمكن تنزيل تردد قناة ماجد كيدز بكل سهولة على الرسيفر الخاص بك، تعرض القناة مجموعة كبيرة متميزة من برامج الأطفال التي تساهم في قضاء وقت ممتع دون الشعور بالملل، البرامج متنوعة ويستفيد منها الأطفال وتعرض بجودة عالية على التردد المتاح لها ومجانية بشكل كامل.

تردد قناة ماجد كيدز

تمتلك قناة ماجد متابعين من كافة أنحاء الوطن العربي، يمكن بكل سهولة تنزيلها على جهاز الرسيفر دون أي اشتراكات، تتنوع القناة بعدة مميزات جعلت لها متابعين كثيرين من الأسر مع أطفالهم، ويمكن تحميل القناة بالترددات التالية:

تردد قناة ماجد كيدز على القمر نايل سات

يمكن تحمل القناة على الرسيفر بالتردد التالي:

تردد القناة 11804.

الاستقطاب للقناة: عمودي.

معدل الترميز للقناة: 27500.

جودة القناة:HD

مميزات قناة ماجد كيدز

تحمل القناة العديد من المميزات التي تميزها عن قنوات الأطفال الأخرى، ومن أهم المميزات:

القناة مجانية بالكامل.

المحتوى الكرتوني لها يعتبر من أفضل البرامج التي تناسب الصغار حتى عمر 10سنوات.

تقدم تشكيلة متعددة من أهم برامج الأطفال المتنوعة.

القناة تعمل بترددات مختلفة على جميع الأقمار الصناعية.

الأغاني والأناشيد التي تعرضها تقدم فكرة وهدف للأطفال.

أهم ما تعرضه قناة ماجد

تتميز القناة بمجموعة مميزة من أشهر الأفلام والمسلسلات الكرتونية، ومن أشهرها الآتي:

المسلسل الكرتوني رابونزل.

كرتون شركة الخارقون.

المسلسل الكرتوني النقيب خلفان.

شركة الوحوش.

فيلم مولان، فيلم نيمو.

كيفية تثبيت قناة ماجد على الرسيفر

بعدة خطوات بسيطة يمكنك تنزل القناة كالآتي: