“شوف مغامرات القط والفار”.. تردد قناة توم وجيري للاطفال 2024 على نايل سات وشاهد اجمل الكرتون

تردد قناة توم وجيري للاطفال 2024، الالاف يبحثون عن تردد قناة توم وجيري للاطفال 2024 التي تعد واحدة من القنوات المحبوبة والتي لها مكان خاص في قلوب الصغار، حيث تقوم قناة توم وجيري على مدار الساعة بعرض مجموعة من افلام الكرتون الشيقة والتي يأتي على رأسها كرتون القط والفار الذي يتسبب في ادخال البهجة والسعادة على قلوبهم، واليكم طريقة ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على جهازك بالخطوات، فتابعونا.

تردد قناة توم وجيري للاطفال 2024

ومن خلال استقبال تردد قناة توم وجيري للاطفال 2024 يمكنك مشاهدة حلقات كرتون القط والفار على مدار الساعة، ويعد كرتون توم وجيري من أكثر أفلام الكرتون التي نالت شعبية كبيرة منذ سنوات طويلة في العديد من الدول العربية والأجنبية، حيث أن للكرتون شعبية جارفة بين الكبار قبل الصغار، وتدور احداث حول الصراع المستمر بين القط توم الذي ينفذ الكثير من المحاولات من أجل الايقاع بالفأر جيري والامساك به والتهامه، ولكنه يفوجئ بأن الفأر سريع البديهة يكون مجهز له الكثير من المقالب الكوميدية وينجح في الافلات منه، واليكم تردد قناة توم وجيري الجديد 2024 على النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11354.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة توم وجيري الجديد 2024

ومن الجدير بالذكر أن قناة توم وجيري تضم عدد كبير من أفلام الكرتون والرسوم المتحركة المختلفة، بالإضافة إلى العديد من الأناشيد التعليمية مثل أغاني وأناشيد لتعلم الحروف والأرقام والتعاليم الدينية وأهم الآداب العامة وعادات المجتمع الشرقي، وقد اختارت القناة توم وجيري كشعار لها بهدف جذب انتباه الأطفال للقناة لمعرفتها بمدى تعلق الجميع بهذه السلسلة من الأفلام المميزة التي نشأت لأول مرة منذ عام 1940 وحققت نجاحا باهرا.