البيبي الصغير بيحبها.. تردد قناة براعم أطفال

تردد قناة براعم أطفال، أفلام وبرامج الكرتون من أفضل ما يحبه الأطفال ويمكن تحديث تردد قناة براعم للأطفال لمشاهدة برامج الكرتون الشيقة والممتعة، حيث يمكن مشاهدتها على القمر الصناعي نايل سات وعلى عرب سات أيضًا، تعرض القناة جميع برامجها ومحتواها بشكل مجاني على القناة الفضائية، وتهتم القناة بعرض محتوى ديني يناسب استيعاب الأطفال لفهم أمور دينهم بطرق مبسطة.

تردد قناة براعم أطفال

يمكنك الحصول على قناة براعم عبر التردد الخاص بها للحصول على مشاهدة ممتعة لأطفالك وقضاء وقت شيق معهم، ويمكنك تنزيل القناة عبر التردد التالي:

تنزيل القناة عبر القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة 11564.

معدل الترميز للقناة 27500.

الاستقطاب رأسي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تنزيل القناة عبر القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة 10727.

معدل الترميز للقناة 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

مميزات قناة براعم أطفال

تعتبر قنوات الأطفال من أهم ما يتابعه الأمهات لمعرفة ما يشاهده أطفالهم، تتميز قناة براعم ببرامجها المختلفة والمتنوعة، ومن أهم المميزات للقناة الآتي:

مشاهدة القناة مجانية تمامًا دون أي رسوم.

تنوع محتوى القناة بين ديني، ترفيهي وتعليمي.

تقدم القناة برامج تعليم مهارات للأطفال بداية من عمر ثلاث سنوات.

لا توجد فواصل إعلانية تزعج الأطفال والمشاهدين.

نقدم القناة الأفلام الكرتونية بعدة لغات مختلفة لتعليم الأطفال، وتحرص على تقديم العادات والتقاليد الاجتماعية التي تتماشى مع الدين الإسلامي.

برامج قناة براعم أطفال

تقدم القناة العديد من البرامج والمسلسلات الكرتونية الشهيرة التي تحث أطفالنا على تنمية مهاراتهم، ومن أهم البرامج التي أطلقتها هي: