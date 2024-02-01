اناشيد اسلامية وبرامج مفيدة لابنك.. تردد قناة طيور الجنة الجديد

تردد قناة طيور الجنة الجديد، يهتم الكثير من الأمهات بالتعرف على تردد قناة طيور الجنة الجديد فهي من القنوات التي يفضلها الكثير من الأطفال لأنها تعمل على تقديم أفضل محتوى ترفيهي وتعليمي لهم، بعيدًا عن عرض أي مشاهد سيئة لا تتناسب مع أعمار الصغار، مما يجعلها مصدر اهتمام لدى العديد من الأفراد، ومن خلال مقالنا نقدم لكم الترددات الجديدة التي تتعلق بهذه القناة وغيرها من التفاصيل.

تردد قناة طيور الجنة الجديد

يعرف أن قنوات الأطفال الفضائية من القنوات التي يهتم بها جميع الآباء فهي تساعد الأطفال في الحصول على أفضل وقت على مدار اليوم بشكل كامل، كما أنها تعمل على توفير أهم البرامج التعليمية التي تساعد الطفل في تعلم العديد من المهارات المتنوعة الجديدة، وتكون ترددات القناة على الأقمار المتنوعة كما يلي:

تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات

التردد هو 11393.

معدل الترميز هو 27500.

الاستقطاب هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

تردد قناة طيور الجنة الجديد على العرب سات

التردد هو 11310.

الاستقطاب هو عمودي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو 3/4.

مميزات قناة طيور الجنة

تقدم قناة طيور الجنة العديد من المزايا المتنوعة التي تساعد في جذب جميع الأعمار إليها بلا استثناء، حيث تكون تلك المزايا كالتالي: