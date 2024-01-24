موعد الإعلان وطريقة الاستخراج .. احصل على نتائج الصف الاول اعدادي الترم الاول برقم الجلوس في دقائق

تم الإعلان رسميًا عن نتائج الصف الاول اعدادي الترم الاول، وذلك لجميع الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات، حيث انتهى الطلاب في صفوف النقل في المرحلة الإبتدائية والإعدادية من أداء الامتحانات، لكن مازال الطلاب في صفوف النقل في المرحلة الثانوية والطلاب في الشهادة الإعدادية مستمرين في أداء الامتحانات حتى الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

نتائج الصف الاول اعدادي الترم الاول

يستطيع الطلاب في الصف الأول من المرحلة الإعدادية الحصول على النتائج الخاصة بهم عبر الطرق التي قامت الوزارة بتحديدها، وذلك بعد الانتهاء من من خلال إجراء عمليات التصحيح لكافة الأوراق الخاصة بالطلاب ومراجعة النتائج التي حصلوا عليها قبل قيام الوزارة بالإعلان الرسمي عن النتائج، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن ظهور النتيجة ويتم حصول الطلاب على النتائج الخاصة بهم من خلال الطرق الآتية:

من خلال الذهاب إلى المدرسة التابع لها الطالب والاطلاع على النتيجة الخاصة بالطالب.

الإنتقال إلى البوابة الإلكترونية التي يتم من خلالها تقديم جميع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتعليم الأساسي.

إرسال رسالة هاتفية تحتوي على اسم الطالب ورقم جلوسه والمحافظة التي ينتمي إليها الرقم 5757.

الاتصال على من خلال الهاتف الأرضي على الرقم 09000100.

خطوات الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة الخاصة بالطلاب في الأول الإعدادي

يستطيع الطلاب في الصف الأول من مرحلة التعليم الإعدادي الحصول على النتائج الخاصة بهم بطريقة إلكترونية من خلال اتباع مجموعة من الخطوات كالتالي: