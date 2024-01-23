“اعرفها بالالوان”.. نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس الترم الاول من بوابة التعليم الاساسي

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024، لايزال الطلاب يبحثون نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس الترم الاول في كافة المحافظات المصرية، خاصة وأن امتحانات صفوف النقل الابتدائية كانت قد انتهت قبل أسابيع من الآن وعلى الفور بدأت أعمال التصحيح ورصد المراجعة في جميع الكنترولات على قدما وساق ليتم الكشف النتيجة قريبا قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، واليكم رابط بوابة التعليم الاساسي للاستعلام عن نتيجة 4 و5 و6 ابتدائي الترم الاول.

نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024

من المقرر أن تعلن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 عبر بوابة التعليم الاساسي خلال الايام القادمة لكافة المديريات والادارات التعليمية بعد أن يتم رصد الدرجات داخل الكشوف، فهناك عدد كبير من الكنترولات قد انتهت من أعمال تصحيح أوراق الإجابات ورصد درجات الطلاب ومراجعتها بشكل نهائي، على أن يتم رفع الدرجات عبر بوابة التعليم الأساسي خلال ساعات قليلة من الآن، واليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي 2024 الترم الاول:

قم بالدخول إلى بوابة التعليم الاساسي.

حدد نتائج الطلاب.

حدد نتائج طلاب سنوات النقل الابتدائية.

قم باختيار نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي.

حدد الفصل الدراسي الاول.

قم بادخال البيانات المطلوبة:”الرقم القومي، الاسم،…”.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

ستظهر نتيجتك الآن بالالوان في كل المواد التي امتحنت بها.

نتيجة 4و5 و6 ابتدائي برقم الجلوس 2024

واليكم دلالة كل لون في نتيجة 4 و5 و6 ابتدائي برقم الجلوس 2024 الترم الاول، حيث ستظهر النتيجة بالالوان الاربعة: