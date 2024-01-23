كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لشهر يناير عبر موقع وزارة العمل العراقية

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، لايزال البحث مشتعل ويتزايد حول اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بشكل لحظي، حيث تم اطلاق برنامج الرعاية الاجتماعية من أجل توفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء في ظل الظروف المتدهورة التي يشهدها العراق خاصة خلال تلك الفترة، وقريبا ستعلن الوزارة عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر موقعها الرسمي، واليكم خطوات الاستعلام.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ويتم الاعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 تحت اشراف وزارة العمل العراقية التي تتولى برنامج الرعاية الاجتماعية، وحتى الآن لا توجد أي اخبار جديدة حول هذا الامر، ولكن من المتوقع أن يتم الاعلان عن اسماء المشمولين وصرف الراتب قبل حلول شهر رمضان ليتمكن الجميع من شراء مستلزمات المنزل، ويمكنك اونلاين استخراج وتحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع الوزارة، فقط اتبع ما يلي:

فى بداية الامر ابدء فى الدخول على موقع وزارة العمل العراقية.

قم بالدخول إلى قسم الخدمات الالكترونية.

اختر هيئة الرعاية الاجتماعية.

اختر اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

قم بادخال البيانات المطلوبة لاتمام عملية الاستعلام.

سيظهر لك الكشوف وايقونة خاصة بتحميلها.

اضغط على كلمة “تحميل”، خلال لحظات ستكون الملفات على جهازك.

افتح الملفات المحملة وابحث عن اسمك.

كشوف المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن خلال برنامج الرعاية الاجتماعية يتم تقديم المساعدة المالية للأسر الفقيرة والمحتاجة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا، بشرط أن تتوافر الشروط المعلنة في الشخص المتقدم:

أن يكون المواطن المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المواطن لا يملك مصدر دخل شهري.

أن يكون المواطن من محدودي الدخل والفئات الاولى بالرعاية.

أن لا يملك أي عقارات.

عبر زيارة موقع وزارة العمل العراقية يمكنك تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعد أن يتم اعتماد تلك الكشوف رسميا من قبل السيد احمد الاسدي، حيث سيتم الاعلان عن اسماء المشمولين خلال اسابيع من الآن.