الان “فك شفرة” تردد قناة الجزائرية الرياضية الأرضية الناقلة لمباريات بطولة الأمم الأفريقية

تردد قناة الجزائرية الرياضية والتي سوف تنقل مباراة منتخب الجزائر اليوم ضد منتخب موريتانيا في الجولة الثالثة من دور المجموعات من بطولة كاس أمم أفريقيا لعام 2023 المؤجلة، وتقام المباراة اليوم على ملعب السلام في كوت ديفوار، وسوف تذاع المباراة على قناة الجزائرية الأرضية ومجموعة قنوات اخرى افريقية، بالإضافة إلي تردد قنوات بى ان سبورت ماكس المشفرة .

تردد قناة الجزائرية الرياضية

تعقدت قناة الجزائرية الأرضية على نقل 16 مباراة من مباريات كاس أمم أفريقيا، والتي اغلبها مباريات المنتخبات شمال افريقيا وهم منتخبات تونس والمغرب والجزائر في جميع الأدوار التي يتأهلوا إليها ، بالإضافة إلي أن القناة نتقل الأدوار النهائية من البطولة، واليوم تذاع على تردد قناة الجزائرية الرياضية مباراة الجزائر موريتانيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، وفى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ،وفى تمام الساعة الحادي عشر بتوقيت السعودية.

ترد قناة الجزائرية الأرضية

استقبل الآن تردد قناة الجزائرية الرياضية التي تنقل مباريات كاس أمم أفريقيا و عبر اشارته الأرضية التالية :

لقمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11680.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي H.

الجودة: HD.

معامل تصحيح الخطأ: 5 / 6

خطوات فك شفرة تردد قناة الجزائرية الارضية

يجد الكثير من المتابعين صعوبة كبيرة في فك شفرات القنوات الأرضية الجزائرية والتي تنقل مباريات كاس أمم أفريقيا ، واليك الخطوات الصحيحة :